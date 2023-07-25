النيابة الإدارية تعاين موقع عقار اللبان المنهار بالإسكندرية

الثلاثاء 25/يوليو/2023 - 06:57 م

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية - القسم الثاني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينةً لموقع عقار اللبَّان والكائن برقم ٩ شارع الخلعي، التابع لحي الجمرك بالإسكندرية، والذي انهارت إحدى شرفاته عصر أمس الاثنين.

حيث قام المستشار محمد عبد الرسول - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية - القسم الثاني، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشار محمد عبد العزيز - رئيس النيابة، أشرف العَزَب - رئيس النيابة، وائل سليمان - رئيس النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي الجمرك، وسكرتير عام الحي، ومدير الإدارة الهندسية، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

حيث تبين من المعاينة، أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وأنه عصر يوم أمس الاثنين ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣، سقطت الشرفة الخاصة بالدور الثالث علوي، مما أسفر عن وفاة اثنين من المواطنين "سيدة مقيمة بالعقار، وعامل صحي تصادف وجوده لإصلاح تسريب مواسير الصرف الصحي"، كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة بشرفة الدور الأول علوي عقب واقعة الانهيار.

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية – القسم الثاني التحقيق، حيث قرر السيد الأستاذ/ وائل سليمان – رئيس النيابة، تكليف المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بإعداد تقرير بأسباب انهيار الشرفة وحالة العقار حاليًا، واستدعاء مدير الإدارة الهندسية والمهندس المختص بالمنطقة، وجاري استكمال التحقيقات.

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