زياد السيسي يواصل تألقه ويتأهل لربع نهائي سلاح السيف ببطولة العالم بإيطاليا

نجح زياد السيسي في التأهل لربع نهائي منافسات سلاح السيف بطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وتمكن السيسي من تحقيق الفوز على نظيره المجري توماس ديكسي بنتيجة 15-13 ليواصل مشواره بالبطولة ويتأهل لدور الثمانية.

ومن المنتظر أن يواجه السيسي في ربع النهائي، الفائز من مباراة لاعب إيطاليا ميشيل جالو ولاعب كندا شاول جوردن.

وكان زياد السيسي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره ماتي سيدو لاعب منتخب رومانيا بنتيجة 15-11 في دور الـ32.

وحقق صباح اليوم الفوز على نظيره أندري نيكولايس لاعب منتخب ايسلندا بنتيجة 15-7 بدور الـ64 الرئيسي.

يذكر أن السيسي قد تأهل مباشرة لدور الـ64 الرئيسي وذلك بفضل تصنيفه العالمي حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 108 نقطة.

وتضم قائمة منتخب مصر للرجال كل من زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز ويشرف على فريق سلاح السيف الفرنسي فينسين وجمال عبداللطيف.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.