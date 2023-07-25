محافظ المنوفية: 1606 مشروعا خدميا وتنمويا ضمن المرحلة الأولى بقرى أشمون والشهداء

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم التيسيرات والدعم اللازم لنهو كافة المشروعات وفق التوقيتات المحددة تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.

وأوضح ابو ليمون ان مشروعات المبادرة والبالغ عددها 1606 مشروع بنسبة تنفيذ 81%، فيما بلغت نسب التنفيذ بكل قطاع على حدة بواقع 1078 مشروع خدمى بقرى مركز أشمون بنسبة 77% و 528 مشروع بقرى مركز الشهداء بنسبة 82%.

جاء ذلك خلال إجتماع موسع بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية بمشروعات حياة كريمة ، حيث ناقش آخر مستجدات الموقف التنفيذى لإجراءات إستلام المشروعات المنتهى تنفيذها بـنسبة100% ومنها ( المجمعات الخدمية والزراعية ، الصحة ، الشباب والرياضة ، الأبنية التعليمة ، سكن كريم ) فيما تم مناقشة تقديم التسهيلات اللازمة للمشروعات الجارى العمل بها لتحقيق أعلى معدلات إنجاز .

وأكد أبو ليمون، أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين كافة الجهات لضمان الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات المرحلة الأولى إستعداداً للبدء في المرحلة الثانية بالمبادرة لإحداث نقلة حقيقية بمستوى الخدمات لأهالينا بقرى الريف المصرى، هذا وتم التوجيه بتكثيف الجهود بقطاعات الكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والأسواق والمواقف والاتصالات لتحقيق معدلات بها وسرعة نهوها.

من جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أهمية مبادرة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى كمشروع قومى عملاق يهدف إلى الارتقاء وتحسين نوعية الخدمات للمواطنين ، مشيداً بالدور الحيوي والجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الهندسية والمنطقة المركزية في الإشراف على كافة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة ، والتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات لتنفيذ معدلات أسرع للمشروعات بإستخدام أحدث الوسائل والنظم المتطورة والمتابعة الميدانية لإزالة أية معوقات تطرأ على أرض الواقع على الفور.