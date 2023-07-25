محافظ السويس يشهد فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة للسباحة

شهد اللواءعبد المجيد صقر محافظ السويس، يوم الإثنين، فعاليات مهرجان الشهيد "أحمد شوشة " للسباحة النسخة الثانية بالمدرسة العسكرية الرياضية بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس و اللواء محمد صفار نائب مدير الأمن و العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر كل من العقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ و النائب أحمد خشانة و النائب حافظ شوشة و النائب الدكتور سيد عبده أعضاء مجلس الشيوخ و النائب سيد الكرماوى والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب و رؤساء الأحياء و القيادات التنفيذية و الشعبية بالمحافظة وقيادات الأحزاب السياسية.

وفى بداية الفاعلية قدم المحافظ التحية والتقدير لـ«أرواح شهدائنا الأبرار فهم من ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن، وحفظ أمنه واستقراره، ليحيا الجميع في أمان ورخاء وازدهار».

وفى كلمته أكد صقر أن السويس هى رمز الشهداء والفداء و التضحية .. مؤكدا علي ما قدمه شهداء الوطن من تضحيات من أجل الحفاظ على سلامة أرض مصر الغالية ومنهم الشهيد النقيب أحمد شوشة وغيرهم من الأبطال الذين ضحوا من أجل وطنهم.

وأعرب المحافظ عن فخره بتنشئة هذه الأجيال الجديدة على حب الرياضة و أيضا سعادته بالمشاركة في فعاليات المهرجان تقديرًا للدور الذي قدمه هؤلاء الأبطال والعمل على تخليد ذكراهم العطرة.

تضمنت فعاليات المهرجان أغنية الشهيد و عرض استعراض للسباحات الأربعة "أنواع السباحات المختلفة فى حمام السباحة "و عرض الإنقاذ.

و فى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية و الكئوس و الميداليات على الفائزين.

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