رحلة إلى القمر.. عرض مسرحي للأطفال بقصر الأنفوشي

تواصل فرقة قصر ثقافة الشاطبي تقديم العرض المسرحي "رحلة إلى القمر" للمخرجة د. شيماء إبراهيم على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض مأخوذ عن القصة العالمية للمؤلف بریان لینش التي قّدمت كسلسلة أفلام عن الكائنات الصغيرة الصفراء "مینیونز"، وتدور أحداثه حول مستر "جرو" الرجل العجوز الذي يعيش وحيدا في المنزل، ويحلم منذ الصغر أن يصبح رجل فضاء ويحلم دائما بسرقة القمر! هل سيتمكن جرو من تحقيق حلمه والصعود إلى القمر بمساعدة المينيونز الكائنات الصفراء الصغيرة التي يتحكم بها وينتظر الوقت المناسب لإخراجهم إلى العالم لخدمة الشر.. ذلك ما توضحه الأحداث.

"رحلة إلى القمر" بطولة عادل سند، أحمد سعيد، سما حازم، مي محمد، هنا إبراهيم، ریتال محمد، مليكة أحمد، ماسة أيمن، فريدة ميدو، چنى تامر، ميرنا أيمن، حور تامر، حور حلمي، ملك محمد، حلا إبراهيم، أيسل محمد، لمار محمد، محمد عمر، مریم أبو بكر، يوسف أحمد، أحمد إبراهیم، كارمة النشار، جنی محمد، حلا كريم، تمارة محمود، رقية محمود، مايا أحمد، مؤمن محمد، مروان محمد، تنفيذ موسيقى نداء الشريف، ماكياج هدير الشريف، إضاءة جاسر الفرن، تدقيق لغوي نور مختار وأحمد سعيد، أشعار وتصميم بوستر محمد عبد الله، ألحان وغناء شريف ياسر، ملابس هيام السيد، دراما حركية واستعراضات مصطفى جابر، سينوغرافيا منة أبو الفتوح، معالجة درامية نور مختار.

العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقدم في إطار غنائي استعراضي، ضمن نشاط فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

ومن المقرر أن يقدم العرض اليوم الاثنين على المسرح الكبير في تمام الساعة ٧ مساءً، بينما يرفع الستار غدا الثلاثاء في الساعة السادسة مساءً، في الفترة من ٢١ إلى ٢٥ يوليو الحالي.

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