اجتماع بين اتحاد الكرة وميكالي لمناقشة وديات الفراعنة

يجتمع مسئولو اتحاد الكرة، مع البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الاوليمبي لكرة القدم، خلال الأسبوع الجاري لمناقشة الفترة المقبلة للفراعنة الشباب.

ويناقش مسؤلو الجبلاية ملف المباريات الودية التي تلقتها الجبلاية، لمواجهة الفراعنة وديا ضمن استعدادات المنتخبات للمشاركة في أولمبياد باريس

قال البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، إن هناك تركيزًا من أجل تحقيق أحلام المصريين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس العام المقبل 2024، وسط شغف كبير من محبي كرة القدم في مصر والجماهير لثقتهم في المنتخب.