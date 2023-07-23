نشرة الحوادث| محاكمة زوج المطربة بوسي في الاستيلاء على أموال طليقها

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: محاكمة زوج المطربة بوسي في الاستيلاء على أموال طليقها، وتأجيل محاكمة متهم بغرفة عمليات رابعة إداريا للغد، و دفن جثة شاب تخلص من حياته شنقًا في المقطم .. وإليكم التفاصيل.



محاكمة زوج المطربة بوسي في الاستيلاء على أموال طليقها

https://www.albawabhnews.com/4844214

تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا في السلام

https://www.albawabhnews.com/4844180

تأجيل محاكمة متهم بغرفة عمليات رابعة إداريا للغد



https://www.albawabhnews.com/4844108



دفن جثة شاب تخلص من حياته شنقًا في المقطم

https://www.albawabhnews.com/4844229



القبض على سيدة لإدارتها كيانا غير مرخص يعطي شهادات صفة "مستشار " بالأزبكية

https://www.albawabhnews.com/4844101