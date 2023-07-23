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الإثنين 24 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| محاكمة زوج المطربة بوسي في الاستيلاء على أموال طليقها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: محاكمة زوج المطربة بوسي في الاستيلاء على أموال طليقها، وتأجيل محاكمة متهم بغرفة عمليات رابعة إداريا للغد، و دفن جثة شاب تخلص من حياته شنقًا في المقطم .. وإليكم التفاصيل.


محاكمة زوج المطربة بوسي في الاستيلاء على أموال طليقها

https://www.albawabhnews.com/4844214

تشريح جثة شاب عثر عليه مقتولا في السلام

https://www.albawabhnews.com/4844180

تأجيل محاكمة متهم بغرفة عمليات رابعة إداريا للغد


https://www.albawabhnews.com/4844108


دفن جثة شاب تخلص من حياته شنقًا في المقطم

https://www.albawabhnews.com/4844229


القبض على سيدة لإدارتها كيانا غير مرخص يعطي شهادات صفة "مستشار " بالأزبكية

https://www.albawabhnews.com/4844101

اهتمام القراء الاستيلاء علي اموال تأجيل محاكمة متهم نشرة الحوادث