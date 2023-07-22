نهضة مصر لريادة الأعمال توقع شراكة مع VMS لدعم الشركات الناشئة بمصر والسعودية

أعلنت شركة نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures عن توقيع شراكة استراتيجية مع Value Maker Studio VMS، بهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المملكة العربية السعودية ومصر، وتهدف هذه الشراكة إلى خلق فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

تُعتبر EdVentures، التي تمثل الذراع الاستثمارية لمجموعة شركات نهضة مصر، أول شركة رأس المال المخاطر الخاصة بتكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط، وتقدم خدمات الاحتضان والتسريع والاستثمار للشركات الناشئة في مجالات التعليم والثقافة والحلول التعليمية المبتكرة.

من جهتها، تُوفر Value Maker Studio فرصًا لرواد الأعمال من شمال أفريقيا والشرق الأوسط للوصول إلى أسواق المملكة العربية السعودية وتوسيع أعمالهم بها، وتقدم لهم التسهيلات التي تشمل التمويل والخدمات التقنية، والإدارة المالية والقانونية والموارد البشرية وخدمات التوظيف وغيرها.

من المقرر أن تُسهم هذه الشراكة في دعم عدد أكبر من الشركات الناشئة ورواد الأعمال العاملين في قطاع تكنولوجيا التعليم، من خلال برامج الاحتضان والتسريع المختلفة التي تقدمها EdVentures، وتعززها VMS بواسطة شبكتها الواسعة.

داليا إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة EdVentures، أشارت إلى أن الاتفاقية تعكس رؤية الشركتين في تطوير التعليم وتمكين الجيل القادم.

من جانبه، صرّح معتز أبوعنق، رئيس مجلس إدارة شركة VMS، بأن الشراكة ستمنح رواد الأعمال الفرصة لتحقيق طموحاتهم وتحويل أفكارهم الجريئة إلى مشاريع مزدهرة، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنمية مستدامة.

منذ تأسيسها عام 2017، نجحت EdVentures في دعم أكثر من 70 شركة ناشئة ورائدة أعمال، واستثمرت في 14 شركة كبيرة تعمل في قطاع تكنولوجيا التعليم وتطوير المهارات البشرية في مصر والمنطقة العربية.

من المتوقع أن تكون هذه الشراكة الاستراتيجية دافعًا قويًا للابتكار والتنمية في قطاع تكنولوجيا التعليم، وستعزز من تحقيق رؤى 2030 لكلا الدولتين، وتسهم في تغيير مشهد التعليم في المنطقة واستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعليم المتقدمة لصالح الأجيال المقبلة.