نهائي كأس الرابطة.. سيراميكا يتقدم بهدفين في أول 10 دقائق أمام المصري

بدأ فريق سيراميكا كيلوبترا المباراة بقوة كبيرة أمام نظيرة المصري البورسعيدي بتسجيل هدفين في أول عشر دقائق من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب برج العرب، ضمن بطولة كأس الرابطة المصرية.

سجل فريق سيراميكا الهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب محمد عنتر، بينما ضاعف النتيجة اللاعب صلاح محسن في الدقيقة التاسعه من عمر الشوط الأول.

بدأ فريق سيراميكا كيلوبترا اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – رجب نبيل – أحمد رمضان - محمد شكري

الوسط: محمد إبراهيم – محمد توني – محمد عادل

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن – محمد عنتر

وعلى دكة البدلاء: علي الجابري - محمود نبيل – محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي – أحمد القرموطي – جاستيس أرثر – سيف تقا – أيولا إبراهيم – صامويل أمادي.