نواب ونائبات قادمات: ثورة 23 يوليو سطَّرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم

السبت 22/يوليو/2023 - 06:51 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة سطَّرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب وقواتنا المسلحة الأبيَّة الباسلة حتى تحققت أهداف الثورة التي ستبقى خالدة في أذهان المصريين.

جاء ذلك في بيان اليوم، خلال تقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- والشعب المصري، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة.

وتابعت أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الذي قدَّم ولا يزال يقدم العديدَ من التضحيات والفداء من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، ولا يزال يقوم بدَوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب.

وأضافت أن ثورة يوليو المجيدة ضربت أروع الأمثلة لانحياز الجيش المصري العظيم إلى تطلعات الشعب وآماله في الحياة التي تقوم على العدالة الاجتماعية.