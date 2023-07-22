سقوط مالك شركة مستلزمات طبية بحوزته 10 آلاف قرص مخدر بالدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط مالك مكتب استيراد وتصدير، وشركة مستلزمات طبية بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وبحوزته ما يزيد عن 10 آلاف قرص مخدر بقصد ترويجها على عملاءه.

كانت معلومات قد وردت للعقيد أحمد عبدالوهاب،رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، تفيد بورود معلومات بقيام "توفيق.ا.ت.هـ"،37 عامًا، مالك مكتب استيراد وتصدير وشركة مستلزمات طبية ببندر السنبلاوين بالإتجار في المواد المخدرة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة مكبرة من ضباط الإدارة بقيادة العقيد عمر عبدالمتعال، والمقدم محمد عزام السباعي، والرائد اسلام سلطان، المفتشين بالإدارة، وبمداهمة محل اقامة المتحري عنه عثر على 450 أمبول اكسيوجيست، 140 أمبول ليدوكايين كاريونيت، 440 قرص ميزوتاك، 538 امبول بيفاكيين، 1170 امبول ليدوكايين، 180 أمبول نيوريل المخدر، 27 أمبول كيتامين، 420 قرص ليريكا المخدر ،40 قرص لعقار الترامادول المخدر،7000 قرص منشط جنسي، وكميات من المستلزمات غير المصرح ببيعها خارج المستشفيات، ومبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه ، وسيارة رقم (د ط ف 5234) ماركة شيفروليه.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه، والسيارة لسهولة التنقل بين عملاءه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.