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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الليبي يوجه نداء عاجلا للمنظمات الإنسانية لمساعدة المهاجرين على حدود تونس

الهلال الأحمر الليبي
الهلال الأحمر الليبي
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وجه الأمين العام للهلال الأحمر الليبي في بنغازي مرعي الدرسي، نداء عاجلا إلى المنظمات الإنسانية لمساعدة المهاجرين على الحدود الليبية التونسية.

وقال الدرسي بحسب تلفزيون الوسط الليبي "يعيش المهاجرون على الحدود الليبية التونسية أوضاعًا إنسانية صعبة، وتلبية للنداء الإنساني ندعو جميع المنظمات المعنية بالشأن الإنساني التعاون معنا يدا بيد لمساعدة من هم بأشد الحاجة للمساعدة".

وأضاف "لتخفيف الضرر والمعاناة على المهاجرين يجب أن نتعاون جميعنا".

وأنقذ جهاز حرس الحدود الليبي الأحد الماضي مهاجريشن في منطقة صحراوية، بعد ما نقلتهم السلطات التونسية إلى منطقة صحراوية قريبة من الحدود مع ليبيا، حيث أكد عدد منهم أنهم تركوا فيه من دون ماء أو طعام أو مأوى.

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