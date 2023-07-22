وصول 31500 طن ألمونيوم لميناء سفاجا البحرى

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 526 شاحنة و 130 سيارة حيث شملت حركة الواردات 37000 طن بضائع ، 308 شاحنة و 122 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 218 شاحنة و 8 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة OSEAN CROWN وعلى متنها 31500 طن الومنيوم قادمة من استراليا والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس المبارتين امل والقاهرة وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية2 ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و 110 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا ،

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها .