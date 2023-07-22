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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"القصير" يوجه الباحثون بايجاد حلول استباقية للمشكلات التى تواجه الزراعة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المرحلة القادمة تتطلب من المعاهد والمعامل البحثية العمل باسلوب مختلف وتطوير الادوات والاليات  والتفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول استباقية للمشكلات التى تواجه الزراعة وأن تحقق المشروعات البحثية نقلة نوعية فى الانتاجية. 

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الزراعة اليوم لجميع الباحثين والقيادات بالوزارة.

وأضاف القصير ، انه يجب أيضا بحث موقف الزراعات التى لم تكن تزرع من قبل أما الآن وفى ضوء التغييرات المناخية  أصبحت هناك ضرورة لكى تكون الابحاث مواكبة لهذه التغيرات، مشيرا إلى أنه يجب تعميق هذه الرؤية لدى جميع الباحثين من أجل الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تسهم في حل مشكلات المجتمع وتخدم الأنشطة الزراعية المختلفة سواء الانتاج النباتي او الحيواني أو الداجني والسمكي لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وتابع وزير الزراعة أن لديه ثقة كبيرة في الباحثين بالمركزين الزراعية والصحراء مؤكدا ان الدولة توفر كل الدعم للابحاث التطبيقية الجادة وان المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل بإخلاص واجتهاد .

الانتاج النباتي الأمن الغذائي الدكتور السيد القصير وزارة الزراعة