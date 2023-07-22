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الأحد 23 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

وفاة المغني الأمريكي الشهير توني بينيت عن عمر 96 عاما

وفاة المغني الأمريكي
وفاة المغني الأمريكي الشهير توني بينيت
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أفادت سيلفيا فاينر وكيلة الدعاية والإعلان للمغني الأمريكي الشهير توني بينيت أن النجم، الذي حقق نجاحا مدويا بأغنيته (آي ليفت ماي هارت إن سان فرانسيسكو) "تركت قلبي في سان فرانسيسكو"، توفي أمس الجمعة.
وأضافت فاينر في بيان أن بينيت توفي في منزله بمدينة نيويورك عن عمر ناهز 96 عاما، لأسباب تتعلق بالتقدم في العمر.
وحاز بينيت على 20 من جوائز غرامي الموسيقية من بينها جائزة الإنجاز مدى الحياة.

وفاة المغني الأمريكي توني بينيت جوائز غرامي فرانسيسكو مدينة نيويورك التقدم في العمر 96عاما