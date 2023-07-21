إسلام إبراهيم: ماما بين ايدين ربنا وحاسس بالعجز قدامها

نشر الفنان إسلام إبراهيم على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره له ممسكاً يد والدته فى غرفتها بالمستشفى التى تتلقى العلاج بها.

وعلق على الصورة "ماما بين ايدين ربنا، زهايمر وكانسر، أدعو لها ربنا يخفف آلامها من التعب اللى هى فيه، نفسيتى مدمرة واحساس مرعب بالعجز".

يشار الى أن الفنان إسلام إبراهيم أعلن منذ عدة أيام عن تعب والدته وتواجدها بالعناية المركزة، وطالب الجميع بالدعاء لها ونهاية أزمتها الصحيه على خير.

يذكر أن الفنان إسلام إبراهيم يشارك فى فيلم "ع الزيرو" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، بطولة محمد رمضان، إسلام إبراهيم، نيللى كريم، خالد الصاوى، جومانا مراد، تأليف مدحت العدل والإخراج ماندو العدل.