إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع مسيرة كفر قدوم

أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي انطلقت تنديدا باستمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته في شتي المحافظات، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية اليوم الجمعة.

وقال مراد شتيوي الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط مما أسفر عن وقوع 3 إصابات بين صفوف الشبان عولجوا ميدانيا.

وتابع الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية: "جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتلوا أسطح منازل الفلسطينيين وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الشبان بينما نصبت قوات الاحتلال كمينا في منزل مهجور دون تسجيل اعتقالات أو إصابات بالرصاص الحي".

وأشار شتيوي إلي اندلاع اشتباكات عنيفة بين جنود الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين الذين تصدوا لهم بالحجارة ومنعوا تقدمهم باتجاه محيط مسجد عمر بن الخطاب رغم دفعهم بتعزيزات كبيرة من الجنود.

ولفت الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية إلى ان المسيرة انطلقت بعد اداء الفلسطينيين لصلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من سكان البلدة وعدد من المتضامنين الاجانب والنشطاء الاسرائيليين.