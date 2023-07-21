علماء روس يطورون مختبرا متنقلا لصنع قلب اصطناعي

طوّر علماء روس أول مختبر آلي متحرك في البلاد لإنتاج القلب الاصطناعي. وأفادت وكالة "ITMO" بأنه تم تطوير مختبر صغير للمراقبة الخلوية والبكتيرية بالتنسيق بين باحثين من جامعة سيبيريا الفدرالية ومؤسسة البنية التحتية والبرامج التعليمية ورابطة "Prolab" للبحث والإنتاج.

ووفقًا للوكالة، تم تقديم المشروع في مركز "ألمازوف" الوطني للبحوث الطبية، حيث يهدف المختبر إلى تطوير مزارع خلايا وإنشاء قواعد بيانات مبنية على التجارب، وحتى تطوير القلب الاصطناعي.

وذكرت الوكالة أن المختبر الصغير المحمول بسهولة والذي يمكن إغلاقه ونقله بكل سهولة يتكون من ثلاثة أمتار ويحتوي على معدات حديثة لزراعة الخلايا، بما في ذلك صندوق رقائقي وترموستات ومخزن لأول أكسيد الكربون ومجهر وثلاجة وحمام مائي وجهاز طرد مركزي. كما يحتوي المختبر على نظام تهوية مستقل وفلاتر هواء عالية الكفاءة.

يعتبر المختبر الصغير مناسبًا للتدريب ويمكن تجميعه بسهولة في أي غرفة للبحث الجاد. يمكن العمل مع نوعين من الخلايا في وقت واحد، وهما الخلايا ذات النواة الحقيقية والبكتيريا، وليس فقط زراعتها، بل أيضًا تعلم كيفية برمجة سلوكها، مما يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إيجاد حلول جديدة للطب التجديدي. تم تجهيز المختبر أيضًا بذراع آلية لأتمتة بعض التجارب، ومن الممكن في المستقبل مراقبة نمو الخلايا داخل المكعب عن بُعد باستخدام مجهر خاص وكاميرا.