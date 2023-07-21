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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم الصحراوى

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 8 أشخاص إثر  تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بطريق مصر الفيوم الصحراوى بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.


تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين  قبل مقابر الفيوم الطريق الصحراوي القادم من الرماية اتجاه الفيوم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص ونتج عن الحادث اصابة8 اشخاص و جري نقلهم إلي مستشفي اكتوبر المركزي  لتلقي العلاج اللازم.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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