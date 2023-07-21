التصريح بدفن ربة منزل والاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 مصابين في حريق عقار بفيصل

صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان سيدة لقيت مصرعها بعد نشوب حريق هائل داخل عقار سكني مكون من ١٣ طابقا بمنطقة التعاون بشارع الملك فيصل بالجيزة

كما استعلمت جهات التحقيق عن الحالة الصحية ل ٥ اشخاص اخرين اصيبوا باختناق وحروق جراء الحريق.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل برج سكنى بمحطة التعاون بفيصل، وعلى الفور وانتقلت الأجهزة الأمنية للمكان مدعومة بسيارات الإسعاف و5 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين نشوب حريق بالطابقين التاسع والعاشر من عقار سكنى مكون من 13 طابق.

أسفر الحريق حتى الآن عن وفاة سيدة وإصابة 5 آخرين بينهم 2 بحروق وتم نقلهم لمستشفى أم المصريين، كما تم نقل 2 آخرين لمستشفى الهرم لتلقى العلاج وتم إسعاف مجند إطفاء بمكان الحريق ويكافح رجال الأطفاء لإخماد النيران.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.