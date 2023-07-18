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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهمين بالاتجار في العملة بعابدين

أرشيفيه
أرشيفيه
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 قررت نيابة عابدين الجزئية، اليوم، حبس متهمين بالاتجار في العملة خارج السوق المصرفي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الأموال المضبوطه، والتحرى حول نشاطهم.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) حال إستقلال أحدهما سيارة والثانى دراجة نارية بدائرة قسم شرطة عابدين. وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 4 هواتف محمولة).

 وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المشار إليها بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة عابدين الجزئية السوق المصرفي مديرية أمن القاهرة محافظة القاهرة