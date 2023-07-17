نائب محافظ المركزي: 112.7 مليار جنيه حجم المعاملات من خلال انستاباى خلال عام

قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري إن البنك المركزى يعمل على دعم التحول الرقمى والشمول المالى حيث أطلق المركزي المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية.

وقال أبو النجا في كلمته خلال افتتاح مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 الذي يعقد تحت رعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري والجامعة العربية إن المركزي وضع القواعد التنظيمية لشبكة المدفوعات اللحظية انستاباى والتي بلغ حجم المعاملات من خلالها 112.7 مليار جنيه في الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2023.

وأضاف أن عدد بطاقات ميزة قفز إلى 33 مليون بطاقة وبلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 30 مليون محفظة، مشيرا إلى أن إن استراتيجيتنا تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للشمول المالي والتحول نحو مجتمع اقل اعتمادا على النقد ورفع معدلات النمو الاقتصادى والحد تداعيات الأزمات العالمية.