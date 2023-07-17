تفاصيل افتتاح مسرح السامر بالعجوزة بعد 31 عامًا من إغلاقه.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي يُعرض على فضائية "مصر الأولى" تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "افتتاح مسرح السامر بالعجوزة بعد 31 عاما من إغلاقه".

وقال عمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، "إن مسرح السامر يعتبر علامة من علامات الثقافة المصرية لأن له أهمية كبيرة عند جميع المسرحيين وله تاريخ كبير وعريق منذ إنشائه وحتى الآن وخرج منه عدد كبير من النجوم وله بصمة في الأقاليم، وسنعود مرة أخرى بافتتاحات وعروض كبيرة وسيكون جوهرة الثقافة الجماهيرية".

وقال بدر السيد مدير مسرح السامر: "هذا المسرح كان عبارة عن أرض شاغرة منذ 31 سنة وسيضيف الكثير في الفترة المقبلة، وهو واحد من أكبر دور العرض الموجودة بالقاهرة وهو متنفس لفناني الأقاليم حيث نستضيف كل عروض الأقاليم".

ويعتبر جيل بيسلم جيل هو الشعار الأهم في افتتاح مسرح السامر منذ إغلاقه في عام 1992 وتم البدء في إعادة وتطوير المسرح في عام 2021 وتحول بشكل كبير وتصل طاقته الاستيعابية إلى 350 فرد ويسمح بالدخول لكل الجماهير بالمجان.