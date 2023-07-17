وزير الصحة ومحافظ قنا يتابعان فعاليات " 100 يوم صحة" بقرية بركة

استهل الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، يرافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، زيارته لمحافظة قنا بمتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي ، وذلك في إطار سلسلة جولاتة الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية ، رافقهما والدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، و الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والدكتور احمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي ، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة ، و النائب احمد عبدالماجد الاحمر ، والنائب محمد كمال موسي ، والنائب أسامه الهواري اعضاء مجلس الشيوخ .

تفقد وزير الصحة و محافظ قنا العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة ، والأطفال، والباطنة ، وفحص كبار السن ، والتوعية والتثقيف الصحي، واطمأنا على وجود الفرق الطبية ، وتوافر جميع الأدوات والمستلزمات الطبية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على مقر المبادرة بالجودة اللازمة ، وتابعا معدلات التردد على العيادات المختلفة ، واستمعا إلي آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم ، وأشاد وزير الصحة بمؤشرات الآداء لمبادرة 100 يوم صحة بمحافظة قنا .

وأشار وزير الصحة إلى أنه ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة ، تم فحص 44 ألف و583 سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في الزيارات الأولى والعارضة والمتكررة، بينما تم تحويل 53 سيدة منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم له ، كما تم فحص 2641 طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، وفحص 168 طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة ، بالإضافة إلي فحص 812 مواطناً ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي، وتحويل 6 مواطنين للمستشفى لتلقي العلاج، وفحص 20 ألف و249 مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وتحويل 228 مواطن من المفحوصين للمستشفيات لتلقي العلاج ، وكذلك تقديم الخدمات لـ 993 منتفع ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، فضلاً عن تقديم 4 آلاف و86 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، بينما تم فحص 1932 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للرعاية الصحية لكبار السن لافتا إلي أن عدد المنتفعات من خدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 45 ألفا، و914 منتفعه، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 30 ألفا، 614 زيارات.

وأكد محافظ قنا أن مبادرة 100 يوم صحة تعد امتداد لسلسلة المبادرات الصحية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2018 ، حيث أُطلقت أولي المبادرات الرئاسية الصحية تحت شعار " 100 مليون صحة " للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية ، ثم توالت بعد ذلك مبادرات الصحة العامة التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية ، وأهمية الكشف المبكر ، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات ، والحد من أسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية ، إضافة إلى العديد من الخدمات التي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة ، وذلك بهدف بناء الإنسان المصري وخلق جيل سليم بدنيا وصحيا .

IMG-20230717-WA0007

IMG-20230717-WA0008

IMG-20230717-WA0004

IMG-20230717-WA0005

IMG-20230717-WA0006

IMG-20230717-WA0001

IMG-20230717-WA0002