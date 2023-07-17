سعر الدولار اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

الإثنين 17/يوليو/2023 - 10:16 ص

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المصري، حيث سجل الدولار نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

وفيما يلي نعرض لكم سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة بالمواقع الرسمية للبنوك:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.9 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي اليوناني مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.