اليوم.. الحكم على المتهمين الـ6 في واقعة قتل شاب ببولاق الدكرور

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاحد، الحكم على 6 متهمين في قضية قتل شخص عمدًا وإصابة شقيقه، إثر خلافات سابقة بينهم فى بولاق الدكرور.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين أستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف تجاه كل من" خالد.ع.ا"، "أحمد.ع.ا"، وذلك بأن أشهر المتهمين أسلحتهم البيضاء "خنجر، مطواة، كذلَّك" تجاههم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم و إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم.

وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة، وقاموا بقتل المجني عليه" خالد عبد الله. ا. ع" عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية و عقدوا العزم علي إزهاق الروح، علي اثر خلاف سابق بين شقيقه المجني عليه الثاني والمتهم الأول، وما أن ظفروا به حتى انهال عليه الأخير بسلاح أبيض "خنجر" فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك قتله.

كما شرعوا في قتل المجني عليه "أحمد عبد الله. ا. ع" شقيقة عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ازهاق روحه، وما ان ظفروا به حتي حاول المتهم الأول التعدي عليه بالسلاح الأبيض قاصداً من ذلك قتله، إلا أن خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم، وهو تمكن المجني عليه من الهرب منهم.