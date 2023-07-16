قسم القلب بطب المنيا يحصل على المركز الأول بمسابقة الجامعات

صرح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن حصول قسم القلب بكلية الطب جامعة المنيا على المركز الأول على الجامعات المصرية والمراكز البحثية لأفضل أقسام القلب بكليات الطب بالمسابقة التي أقيمت تحت رعاية جمعية القلب المصرية، اثناء انعقاد مؤتمر cardio pearl السنوي حول موضوع "تطوير علاج أمراض القلب وما تشهده من طفرة في عالم الطب".

وأكد د. فرحات أن المسابقة تنافس فيها 14 فريق من أقسام القلب بالجامعات المصرية والمراكز البحثية.

وأشاد رئيس الجامعة بحصول قسم القلب على هذه الجائزة المتميزة، والتي تأتي انعكاسًا لكفاءة القسم وأطبائه، وما أحدثه من طفرة علاجية وتطورًا نوعيًا لخدمة الحالات القلبية بالمحافظة في الآونة الأخيرة وفق أفضل الممارسات العالمية، مثمنًا جهود القسم وإنجازاته البارزة بفضل ما وفرته الجامعة من بيئة تقنية متطورة، أدت إلى ارتفاع أعداد عمليات القسطرة والقلب المفتوح بمستشفى القلب والصدر الجامعي، والتي أسهمت في خفض معاناة المرضى وأسرهم، وخفض الكلفة العلاجية.