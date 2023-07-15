نيوكاسل يخطط لاقتناص جوهرة الدوري الإيطالي من نابولي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يسعى لخطف جوهرة الدوري الإيطالي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفاز كفاراتسخيليا، بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإيطالي الموسم المنصرم بعدما قدم أداء مذهلا وساهم في تتويج نابولي بلقب السيريا إيه.

وأكدت التقارير أن نيوكاسل سيخوض صراعا قويا مع نابولي الذي لا ينوي التخلي عن جوهرته هذا الصيف ويريد الاحتفاظ به أطول فترة ممكنة.

وأشارت إلى أن نيوكاسل سوف يجهز 90 مليون يورو للحصول على خدمات كفارا، لكن دي لورينتس رئيس نابولي يرى أن المبلغ غير كاف وسوف يتفاوض إذا وصل عرض بقيمة 200 مليون يورو.