«اتحاد الكرة» يجمد بطولة كأس مصر

أبدى البرتغالي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، إعجابه بعدد من لاعبي الأهلي والزمالك خلال مباراة القمة التي أقيمت مساء الخميس، مشيرًا إلى أن الفريقين يضمن عددًا كبيرًا من القوام الأساسي لمنتخب مصر.

وكشف مصدر مقرب من البرتغالي لـ«البوابة سبورت»، أن فيتوريا أبدى رضاه التام عن المستوى الفني الذي ظهر به حسين الشحات، وكذلك زيزو رغم الخسارة القاسية لنادي الزمالك.

حسين الشحات وزيزو

وعلى صعيد تصفيات كأس العالم، أكد روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول أن الفراعنة بدأوا الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 من الآن، عقب النتائج التي أسفرت عنها القرعة، التي أُقيمت الليلة.

وتضم مجموعة منتخب مصر، في تصفيات كأس العالم منتخبات جيبوتي وإثيوبيا وسيراليون وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، على أن تكون انطلاقة المواجهات في شهر نوفمبر القادم، فيما يُقام المونديال بعد ٣ أعوام في دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

«فيتوريا»: الاستعدادات لتصفيات كأس العالم بدأت بالفعل ويشيد بـ«الشحات» و«زيزو»

وقال فيتوريا في تصريحات صحفية: "أحترم جميع فرق المجموعة، ولكن من يريد التأهل للبطولة الأهم لأي منتخب أو لاعب وهي كأس العالم، عليه أن يلعب للفوز وجمع أكبر عدد من النقاط للتأهل للمونديال".

وأتم البرتغالي روي فيتوريا تصريحاته قائلًا: "أعرف تمامًا أهمية التأهل لكأس العالم، وسأسعى جاهدًا مع باقي أفراد الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2026".

فيتوريا

على جانب آخر، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تجميد كأس مصر بعد مباراتين مؤجلتين من دور الـ١٦ والربع نهائي من البطولة، واستقر الجبلاية على إنهاء المسابقة رسميا بعد انطلاق الموسم المقبل من بطولة الدوري المصري الممتاز نسخة 2023-2024.

في سياق مغاير، طلب فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، الاجتماع برؤساء أندية الدوري الممتاز قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بالحكام.

وطلب بيريرا أن يعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وكذلك المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المصرية المحترفة.

على صعيد متصل، استقبل وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم، عددا من الحكام بمختلف الدرجات، لمناقشة كافة الاقتراحات والشكاوى المقدمة من الحكام، وتم الاتفاق على نقلها لمجلس إدارة الاتحاد لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها، فى ضوء حرص المجلس على النهوض بمنظومة التحكيم وتوفير كل السبل لإنجاحها.

ونقل المدير التنفيذى للحكام محاولات مجلس الإدارة وتحركاته الجادة لصرف المستحقات المالية قبل نهاية الشهر الجارى.