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السبت 15 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سماع دوي انفجارات جراء حريق في منشأة للكيماويات بولاية "لويزيانا" الأمريكية

انفجار
انفجار
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ودعت السلطات المحلية بولاية لويزيانا الأمريكية، السكان بالاحتماء داخل منازلهم عقب سمع دوي انفجارات جراء اندلاع حريق، اليوم السبت، في منشأة للكيماويات بالولاية، وذلك كإجراء احترازي لاحتمالية وجود أضرار بيئية.
وأفادت شركة "داو" الأمريكية للكيماويات حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت بأن حريقا شب في منشأة تابعة لها في بلاكومين بولاية لويزيانا، مضيفة أن مركز عمليات الطوارئ لدى الشركة يعمل مع الوكالات المعنية المحلية، وعلى مستوى الولاية لمواجهة الحريق.
وأضافت الشركة أن جميع الأشخاص في المنشأة بأمان، وأن أجهزة مراقبة الهواء لم تكشف عن أي مواد ضارة في الأجواء جراء الحادث.

انفجارات حريق منشأة للكيماويات