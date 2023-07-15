افتتاح مسجدين ووحدة تنقية مياه بقرية بلانة بنصر النوبة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمرافقة السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت الشقيقة بالقاهرة ، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية ، وأيضاً مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير ، وسيمون ناصر ممثل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى ، والدكتور سارة المطيرى مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة لحضور فعاليات إحتفالية إفتتاح مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي ، والمكتب الكويتي للأعمال الخيرية بالقاهرة اليوم السبت عدد من المشروعات التنموية داخل محافظة أسوان والتى ضمت إفتتاح مسجدين ووحدة تنقية مياه الشرب بقرية بلانة بنصر النوبة ، والإعلان عن بدء التشغيل التجريبى لمركز إستدامة للحرف اليدوية والتراثية بنجع الغلالاب بقرية غرب أسوان ، وكذا توزيع مراكب صيد حديثة لأهالى قرية الرغامة بكوم أمبو بتكلفة إجمالية وصلت لنحو 10 مليون جنيه ، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والدينية .

جاء ذلك فى إطار الدور الهادف والبناء الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ، وتنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " والهادفة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين من الأسر الأكثر إحتياجاً .

وقد تضمنت الفعاليات إفتتاح مسجد الكويت ، والذى قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية بإنشاؤه بشكل كامل على مساحة 140 م2 ، ويسع 400 مصلى ، بجانب إفتتاح مسجد التقوى ، والذى قامت المؤسسة برفع كفاءته وإعادة إعمارة على مساحة 150 م2 ، ويسع 420 مصلى ، وكذا إفتتاح محطة تنقية مياه الشرب سعة 21.5 لتر مكعب / يوم وذلك لخدمة أهالى قرية بلانة بنصر النوبة ، بالإضافة إلى توزيع 24 مركب صيد حديثة من إجمالى 100 مركب مستهدف تسليمهم على مراحل داخل مدرسة مجمع بلانة الإبتدائية المشتركة ، وتسليم المستفيدين مستلزمات الصيد لصغار الصيادين من أهالى قرية الرغامة بمركز كوم أمبو وذلك بالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية والمكتب الكويتى للأعمال الخيرية بالقاهرة بما يساهم فى تأمين مصدر دخل أوفر لهم وتحفيزهم على تطوير حرفتهم بتسليمهم هذه المراكب الجديدة لإستثمار مهاراتهم التى إكتسبوها فى فنون الصيد بالشكل الأمثل ، وهو الذى يأتى ضمن سلسلة الأهداف التى يقوم بتحقيقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى من خلال مؤسسة صناع الخير فى مجال التمكين الإقتصادى للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بالدور المتميز والجهود التى يبذلها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى ، وأيضاً مؤسسة صناع الخير على أرض المحافظة فى كافة المجالات بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى ، مقدماً شكره لسفير دولة الكويت الشقيقة ، وأمين سر التحالف الوطنى لحرصهما للمشاركة فى الفعاليات والأنشطة والمبادرات المختلفة التى تقوم بتنفيذها مؤسسة صناع الخير ، وهو ما يعكس مدى التلاحم والتكامل بين الجهود الحكومية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم الأسر الأكثر إحتياجاً .

فيما أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية على أن المؤسسة والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة إختار قرى أسوان لتنفيذ هذه المشروعات التنموية بها كونها واحدة من أكثر القرى إحتياجاً ، وتم إختيار مشروع مراكب الصيد لكى يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الإقتصادي الأكثر إنتشاراً داخل القري المستفيدة والمشاطئة لنهر النيل.

مشيراً إلى أن صناع الخير إطلقت خلال الإحتفالية مشروعها التنموى الجديد " مركز إستدامة لإحياء الحرف التراثية النوبية " الذى يستهدف دعم إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات إشتهرت النوبة بها ، مع تدريب السيدات المعيلات على أحدث تقنيات العمل فى حرفهم وتزويدهم بأحدث أدوات العمل ، كما يستهدف المشروع أيضاً العمل على تسويق منتجاتهم بأفضل الطرق محلياً ودولياً .

بينما أكدت الدكتورة سارة المطيرى بأن تنفيذ المكتب للأعمال الخيرية التي يتم إفتتاحها اليوم بأسوان بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية هدية من الشعب الكويتي وضمن إستراتيجية عمل المكتب التي تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية تمثل أهمية للمستهدفين وتلبي إحتياج ضروري لديهم، وإستمراراً لجهود المكتب الخيرية داخل جمهورية مصر العربية .

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها ، وقامت بإعادة إعمار وتنمية وتطوير المنازل المتهالكة بقرية الشهامة بمركز إدفو ضمن المرحلة الأولى من مراحل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، كما قامت المؤسسة كذلك بإعادة إعمار القري المتهالكة بقرية المنصورية ، وقامت بإطلاق عدد كبير من سلاسل القوافل الطبية والإغاثية للقرى المتضررة من السيول والأسر التى تضررت من إنتشار فيروس كورونا على مدار العامين الماضيين بالتعاون والتنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كما قامت بإفتتاح غرفة لمبادرتها" قدم صحيح " بالمستشفى الجامعى بأسوان لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكرى غير القادرين بجنوب مصر لحمايتهم من البتر بالتعاون مع قسم الأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة أسوان.

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