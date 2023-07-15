المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في الحشيش بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عامل لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» في منطقة البدرشين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.

صدَر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح وعصام حسين.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «أحمد.ر، 42 عامًا، عامل» في غضون العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم أحرز وحاز سلاح أبيض «نصل» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.