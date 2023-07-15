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السبت 15 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بالصور.. انتظام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمدارس غرب القاهرة

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات
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انتظم سير امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية بمدارس غرب القاهرة.

كان أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، قد اليوم السبت، انتظام سير أعمال إمتحانات النقل  " الدور الثاني" ، بمدرسة نبيل الوقاد الإبتدائية المشتركة التابعة لإدارة النزهة التعليمية .

حيث كان فى إستقباله محمد مصطفى مدير عام الإدارة وياسر جودة مدير المدرسة، وتابع لجان الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، واطمئن على مواصفات الورقة الإمتحانية ووضوحها، حيث أدى الطلاب اليوم الإمتحان فى مادة اللغة العربية.

واگد " مدير المديرية " على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الإمتحانات وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول .

وأثنى موسى على هدوء وانتظام اللجنة ، متمنياً كل التوفيق والنجاح والتفوق لجميع الطلاب 
               
               

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إدارة النزهة التعليمية التربية والتعليم الورقة الامتحانية امتحانات النقل