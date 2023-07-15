بالصور.. انتظام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمدارس غرب القاهرة

انتظم سير امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية بمدارس غرب القاهرة.

كان أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، قد اليوم السبت، انتظام سير أعمال إمتحانات النقل " الدور الثاني" ، بمدرسة نبيل الوقاد الإبتدائية المشتركة التابعة لإدارة النزهة التعليمية .

حيث كان فى إستقباله محمد مصطفى مدير عام الإدارة وياسر جودة مدير المدرسة، وتابع لجان الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، واطمئن على مواصفات الورقة الإمتحانية ووضوحها، حيث أدى الطلاب اليوم الإمتحان فى مادة اللغة العربية.

واگد " مدير المديرية " على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الإمتحانات وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول .

وأثنى موسى على هدوء وانتظام اللجنة ، متمنياً كل التوفيق والنجاح والتفوق لجميع الطلاب





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