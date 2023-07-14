الجريمة والعقاب.. الإعدام ينتظر المتهم بقتل أفريقي بالبساتين

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل مقتل صاحب مقهى أفريقى بدائرة قسم شرطة البساتين والقبض على المتهم بارتكاب الجريمة.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بمقهى كائن بدائرة القسم ، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد مالك المقهى محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم - توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه) حدثت بينه وبين قائد مركبة " توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة اعتدى خلالها على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليها من داخل المقهى محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، ولاذ بالفرار ، وبسؤال صديق المتوفى أيد ما سبق، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

و قال المستشار القانوني أحمد علي "إن المتهم بقتل صاحب مقهى أفريقي يقع تحت نص المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه " يحكم على فاعل القتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز": هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها، مشيرا إلى أنه إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.