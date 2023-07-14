توابع خسارة القمة.. عضو مجلس الزمالك يتقدم باستقالته

أعلن أحمد دعبس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدمه باستقالته عقب الهزيمة التي تعرض لها الفارس الأبيض، أمام غريمه التقليدي الأهلي بأربعة أهداف د مقابل هدف، كساء أمس الخميس، ضمن مؤجلات الجولة 31 من بطولة الدوري.

وكتب دعبس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية، أتقدم باستقالتي اليوم من عشقي وبيتي الكبير نادي الزمالك أعظم نادى في الكون".

وأضاف: "سوف أعود مجددا إلى صفوف الجماهير.. كل الدعم للنادي خلال الفترة المقبلة، عاش الزمالك عاش حبه في قلبي".



ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري المصري.