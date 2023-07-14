دعاء حلمى: السوشيال ميديا جعلت الجمهور يتقبل كثرة ظهور الفنان فى أكثر من عمل فنى لنفس العام

أكدت الناقدة دعاء حلمى أن السوشيال ميديا وإستمرار الفنان على الظهور من خلالها أضاف حاله من الإعتياد بين الجمهور والنجم ساهمت فى قبول تواجده طوال العام.

وتابعت فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن الفيصل فى معادلة تكرار الأعمال الفنية للفنان خلال العام الواحد هو أولًا حسن إختيار العمل الفنى، ثانيًا القدرة على التنوع بين الشخصيات والإختلاف فيما بينها، مما يساعد الفنان على التواجد فى الكثير من الأعمال ولكن بأشكال وشخصيات وأنماط مختلفه أمام جمهوره.

وإختتمت الجمهور يملك وعي كبير وقدره على التفرقه بين الأعمال، ويملك قدره تقيميه يستطيع من خلالها إختيار ما يستحق أن يشاهده.