القبض على رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على زوجته بمنطقة التجمع الخامس

القت أجهزة الأمن بالقاهرة، منذ قليل، القبض على رجل أعمال ظهر فى فيديو يطلق النار على شقة زوجته مام تسبب فى اصابتها بطلق نارى بمنطقة التجمع الخامس.

ودلت التحريات الأولية أن الزوجة اصيبت وتم نقلها لأحد المستشفيات بمنطقة القاهرة الجديدة لتلقى العلاج وأن السبب خلافات أسرية بعد زواج المتهم من أخرى.

واضافت التحريات الأولية أن الزوجة أقامت دعوى نفقة ضد المتهم فاستشاط غضبا وتوجه لشقتها وحاول التعدى عليها وقام بأطلاق النار من طبنجة يحملها مما تسبب فى اصابتها بعيار نارى.، وباعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.



وتداول رواد مواقع التواصل الأجتماعى "فيس بوك" يظهر فيه شخص يحمل سلاح "طبنجة" ويقف أمام أحدى الشقق المغلقة بجنزبر، ويطلب من سيدة فتح الباب لكنه ترفض، واثناء ذلك يقوم بأطلاق عدد من الطلقات النارية فى الهواء.

كما ظهر فى الفيديو شخص أخر يقوم بتصويره ويطلب من والدته عدم فتح الباب وأغلاقه جيدا لكن المتهم أطلق عدد كبير من الطقات تسببت فى اصابة الزوجة وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

