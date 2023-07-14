بعد حريق حي النور بشرم الشيخ.. الأهالي يطالبون بالتضامن مع أصحاب المحال المتضررة

طالب عدد من أهالي مدينة شرم الشيخ، ضرورة تضافر أجهزة الدولة وتضامن جميع تجار حي النور وشرم الشيخ مع الذين لحقت بهم فاجعة الحريق الذي قضى على كافيهين ومطعم وأحد محال الملابس، مؤكدين أن هذه الأمكان هي مصدر رزق للكثير من الشباب.

وناشد الأهالي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، عبر "البوابة نيوز"، بسرعة التدخل وصرف تعويضات عاجلة للمتضررين قائلين: “نعلم عنكم سيادة الوزير المحافظ انك وزير بدرجه انسان ورأينا ما قمت به سيادتكم في حادث حريق مماثل في السوق التجاري، نتمني أن يلقي تجار حي النور الذين تعرضوا لهذا الحادث موقف مماثل ويكون هناك دعم لهم فهذه المحلات يعمل بها ما لا يقل عن 40 شابا مسئولين عن 40 اسرة وهم جميعا ابنائك ويحتاجون لدعم سيادتكم حتي تقوم هذه المحلات مره اخرى ولا تتشرد هذه العمالة وأسرهم ”.

كما ناشد الأهالي النواب متمنين أن يجدوا دعم منهم لهؤلاء التجار الذين لحقت بهم هذه الفاجعة والعاملين في هذه المحلات وأسرهم.

كانت الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على حريق هائل نشب في كافيهين ومطعم وأحد محال الملابس، في حي النور بمدينة شرم الشيخ، الثلاثاء الماضي، جراء تسريب احدى اسطوانات الغاز، دون وقوع أية خسائر في الأرواح.

وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف لموقع الحريق، وجرى السيطرة عليه قبل امتداده للمحال المجاورة.

كما جرى عملية التبريد المناطق التى جرى إخمادها، بموقع الحريق، خوفًا أن تعود الحرائق للاشتعال مرة أخرى فى بعض المناطق، من قبل وحدات الإطفاء المتمركزة فى جميع المناطق المحيطة بالحريق فى المنطقة، وجرى إخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.

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