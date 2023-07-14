ضبط أجنبي ومسجل خطر بتهمة سرقة كاميرات وآلات موسيقية ومشغولات ذهبية بمدينة نصر

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أجنبى ومسجل خطر لقيامهم بسرقة كاميرات وآلا ت موسيقية ومشغولات ذهبية بمدينة نصر وعين شمس .

تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بسرقة ( 2 كاميرا – 3 آلات موسيقية) من داخل الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأنه عقب إنصراف العاملين بالشركة وغلقها عاد ليلاً وتمكن من الدخول بالمفاتيح عهدته وإستولى على المسروقات، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

كما تم ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية لقيامه بسرقة (مشغولات ذهبية) من داخل مسكن (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاده ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنه ، وأضاف بقيامه ببيع بعض المشغولات الذهبية لعميله "حسن النية" مقابل مبلغ مالى ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات بيع المشغولات الذهبية ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.