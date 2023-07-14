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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة الخارجية الأسترالية تلتقي مدير الشؤون الخارجية الصيني

وزيرة الخارجية الأسترالية
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج
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التقت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانج يي، على هامش اجتماع "آسيان" في جاكرتا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزيرة الخارجية الأسترالية مدير الشؤون الخارجية الصيني بحث العلاقات الثنائية بين البلدين