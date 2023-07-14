وزيرة الخارجية الأسترالية تلتقي مدير الشؤون الخارجية الصيني

التقت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانج يي، على هامش اجتماع "آسيان" في جاكرتا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.