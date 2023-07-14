اليوم.. تراث وردة الجزائرية الفني بأوبرا الإسكندرية في ذكرى ميلادها

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلاً لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك فى الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد المطربة وردة الجزائرية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال المطربة الراحلة التى قدمتها على مدار مشوارها الفنى وتعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء يؤديها كل من المطربات: داليا عبد الوهاب، وشيماء ناجى، ورحاب مطاوع، ونهاد فتحى، وسمية وجدى، وصابرين النجيلي، وفرح الموجى.

ولدت المطربة وردة فى الثانى والعشرين من يوليو عام ١٩٣٩ بفرنسا، وجاءت إلى مصر عام ١٩٦٠ بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة، الذي قدمها فى أولى بطولاتها السينمائية فى فيلم "المظ وعبده الحامولي"، بعدها أضيف لها مقطع فى أوبريت "وطنى الأكبر" وطلبها الرئيس الجزائرى بومدين، لتغنى فى عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام ١٩٧٢.

وعادت وردة إلى مصر وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدي، لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم انفصالهما عام ١٩٧٩، فجاء ميلادها الحقيقي فى أغنية "أوقاتى بتحلو" التى خرجت للنور عام ١٩٧٩، وكانت من ألحان سيد مكاوي.

شاركت وردة في عدد من الأفلام السينمائية منها: "أميرة العرب"، و"حكايتى مع الزمان"، و"صوت الحب"، كما قدمت مسلسل "أوراق الورد" وبعد أربع سنوات شاركت فى مسلسل "آن الأوان".

وفي السابع عشر من شهر مايو عام ٢٠١٢، رحلت وردة عن دنيانا تاركة ثروة فنية هائلة تمثلت فى مئات الأغاني الوطنية والعاطفية، التى غزت بها قلوب الملايين في الوطن العربي.

