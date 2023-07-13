الثانوية العامة 2023.. طلاب القليوبية يحتفلون بانتهاء ماراثون الامتحانات

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، احتفالات من الطلبة والطالبات فى آخر أيام الامتحانات، بإطلاق الشماريخ والزغاريد أمام اللجان، عقب امتحانات مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية.

واحتفل طلاب الثانوية العامة، بالتقاط صور السيلفي بالبلالين والطبل من أمام المدارس، ومع نهاية الامتحان أطلق أولياء الأمور الزغاريد، أمام بعض اللجان.

من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إن نحو 48886 طالب وطالبة أدوا امتحانات الثانوية العامة في 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

وأضافت أنه جرى التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد على عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية إلى اللجان

احتفالات طلاب الثانوية العامة

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