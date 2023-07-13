الأمين العام لـ"أونكتاد": العالم بحاجةٍ إلى سواعد الشباب لإحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة

دعت ريبيكا جرينسبان مايوفيس، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الشباب المشاركين في النسخة الثانية من منتدى شباب صناع السلام، إحدى مبادرات مجلس حكماء المسلمين، إلى ضرورة الاستفادة من مشاركتهم في هذا المنتدى، مؤكدةً أن العالم بحاجة إلى سواعد الشباب من أجل إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت ريبيكا جرينسبان مايوفيس، في ندوة ضمن فعاليات اليوم السادس من المنتدى، إن تمكين المرأة لم يعد رفاهيةً أو شعاراتٍ مجتمعيةً، بل أصبح ضرورة ملموسةً وملحةً، معربةً عن تمنياتها في أن ترى المرأة في جميع مواقع القيادة.

وأوضحت الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن مشاريع الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تستهدف دائمًا توفير فرص عمل أكبر للشباب، وتحفز المؤسسات المعنيَّة بتقليل معدلات البطالة.

وقدَّمت ريبيكا جرينسبان مايوفيس، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الشكر للأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، على تنظيم هذا المنتدى المهم، الذي يهدف لتأهيل جيلٍ من الشباب قادر على صناعة السلام ونشر قيم الحوار والتعايش المشترك.

وتستمر في مدينة چنيف بسويسرا، فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالشراكة مع مجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل، وذلك خلال الفترة من ٦ : ١٤ يوليو الجاري، بمشاركة ٥٠ شابًّا وشابةً من مختلف أنحاء العالم.