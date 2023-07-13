الثانوية العامة 2023| توافد الطلاب على اللجان لامتحان «الأحياء والجبر والفلسفة»

بدأ طلاب الثانوية العامة -منذ قليل- التوافد على اللجان لأداء امتحانات اليوم.

ويختتم طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية اليوم الخميس، امتحانات (الدور الأول).

ويؤدي الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وجاءت مواصفات ودرجات امتحانات اليوم:

الأحياء

مجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

الفلسفة والمنطق

مجموع درجاتها ٦٠ درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

الجبر والهندسة

مجموع درجاتها 30 درجة لمادة الجبر والهندسة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.