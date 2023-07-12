رسميًا.. كاف يعاقب الأهلي والوداد ماديًا بسبب نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي بسبب أحداث مباراتي الذهاب والإياب بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي "كاف"، غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 10 آلاف دولار بسبب رمي الزجاجات على لاعبي الوداد والحكم في مباراة ذهاب دور نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي جمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

كما غرمت لجنة الانضباط نادي الوداد البيضاوي المغربي بمبلغ 20 ألف دولار بسبب أحداث الشغب في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا علي حساب الوداد المغربي في بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا ليحسم الفريق الأحمر اللقب للمرة 11 في تاريخه.

وكانت «البوابة نيوز» قد انفردت منذ أيام بإحالة ملف مباراة نهائي دوري ابطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي الي لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، وأن هناك عقوبات سيتم توقيعها على الفريقين.

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