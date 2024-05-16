الولايات المتحدة: تثبيت الرصيف البحري بغزة دون دخول قواتها إلى القطاع

أعلنت الولايات المتحدة،استكمال بناء رصيف بحري بساحل قطاع غزة لدعم المهمة الإنسانية لتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى المساعدة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان نشرته عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي اليوم /الخميس / أنه تم تثبيت الرصيف البحري المؤقت على شاطئ غزة، مشيرة إلى إنه من المتوقع أن تبدأ شاحنات المساعدات في التحرك نحو شاطئ غزة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت القيادة المركزية أن الأمم المتحدة ستتسلم المساعدات المقبلة عبر الرصيف البحري وتنسق توزيعها في غزة، مؤكدة أن القوات أمريكية لم تدخل غزة في إطار عملية تثبيت الرصيف البحري.

