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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

خسارة روسيا لسوق الغاز الأوروبي حرمتها من 28 مليار دولار

غازبروم
غازبروم
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أفاد تقرير صادر عن شركة «فيجون كونسولتينج» الروسية المستقلة لاستشارات قطاع الطاقة الوطنية بأن خسارة سوق الغاز الأوروبية، التي شكلت ما يقرب من 80 في المائة من صادرات شركة «غازبروم»، تسببت في خسارة الميزانية الفيدرالية الروسية 28 مليار دولار من عائدات الضرائب خلال العام الحالي، بما يعني أن غازبروم سوف تخسر حوالي 90 مليار دولار في المبيعات مقارنة بأرقام العام الماضي.

وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أن تقرير الشركة أوضح أيضا أن السلطات الروسية سوف تحاول تعويض الإيرادات التي خسرتها من خلال زيادة صادرات الغاز إلى الصين مع زيادة العبء الضريبي على شركة غازبروم.

ومع ذلك، يتم ضخ 22 مليار متر مكعب فقط عبر خط أنابيب (باور أوف سيبيريا) إلى الصين، وهو ثمن ما اشتراه الاتحاد الأوروبي قبل الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا، على أن تغطي ضرائب الغاز الإضافية أقل من ربع الإيرادات المفقودة من صادرات الغاز إلى أوروبا.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الغربية، ضخت غازبروم 12.1 مليار متر مكعب فقط من الغاز إلى أوروبا خلال النصف الأول العام الجاري. إذا استمر الوضع على هذه الوتيرة، فسيكون حجم الصادرات السنوية حوالي 24 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى لها منذ نصف قرن تقريبًا.

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