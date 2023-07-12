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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

فوائد السبانخ للبشرة ونصائح للاستفادة منها

السبانخ
السبانخ
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السبانخ من أكثر العناصر الغذائية المفيدة للبشرة والصحة وتمد الجسم بالعناصر الغذائية ومن فوائدها أنها مضادة للأكسدة مما يجعلها جيدة جداً لإزالة علامات الشيخوخة، وغنية بفيتامين K الذي يساعد على تحسين البشرة وعلاج حب الشباب، ويساعد الأنسجة في تجديدها 

“البوابة نيوز" تبرز نصائح لاستخدام السبانخ كمواد تجميلية.

-طريقة صنع قناع الوجه باستخدام السبانخ:
أوراق السبانخ: 10-15
دقيق بيسان أو جرام: 1-2 ملعقة كبيرة
حليب: 2-3 ملاعق كبيرة
العسل: 1 ملعقة صغيرة
طريقة التحضير:
استخدام 10-15 أوراق سبانخ طازجة واغسليها جيداً، ثم ضعيها في مطحنة، وأضيفي القليل من الماء واصنعي عجينة ناعمة، ضعي 4-5 ملاعق كبيرة من معجون السبانخ في وعاء ثم أضيفي بقية المكونات، واخلطيها جيداً .
اغسلي وجهك واتركيه حتى تجف، ضعي قناع السبانخ على كامل الوجه بمساعدة فرشاة الوجه، واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر، كرري ماسك الوجه للحصول على بشرة متوهجة مرتين في الأسبوع.
-عصير السبانخ:
يمكن خلط عدد من أوراق السبانخ الخضراء مع التفاح الأخضر، او الموز مع العسل الابيض في الخلاط بالماء وشربه كعصير مثلج.

السبانخ مضادة للأكسدة مقاومة الشيخوخة علاج حب الشباب