هربًا من الحر.. مصرع خباز غرقًا بترعة البحر الصغير بالدقهلية

لقى خباز مصرعه غرقًا داخل ترعة البحر الصغير بنطاق مركز محلة دمنة محافظة الدقهلية وذلك بعد نزوله للإستحمام هربًا من حرارة الجو ولعدم اجادته الشباحة جرفه التيار وجرى انتشال جثمانة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وايداعه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد غبدالعاظي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد أحمد القباني، مأمور مركز ضرطة محلة دمنة يفيد ببلاغ إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة البحر الصغير المارة أمام قرية منية محلة دمنة دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انه حال قيام" احمد محفوظ محمد كريم"، 19 عامًا عامل بمخبز كائن بذات القرية ومقيم قرية كفر العكل ، دائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، بالاستحمام بمياه الترعة هربًا من حرارة الجو ، ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار بالمياة .

وبسؤال شاهد الواقعة محمد فراج صابر الديسطى ٣٤ عامًا، سائق توك توك، ومقيم قرية النزهة - دائرة مركز المنصورة ايد ذات المضمون، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

جری مسح المسطح المانى بمعرفة قوات الانقاذ النهرى وانتسال الجثمان واستخراجه وايداعة مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

حرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۳/۵۹۳ اداري مركز محلة دمنة ، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.