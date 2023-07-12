الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الرسل



تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم الأربعاء بعيد الرسل وهو ذكرى استشهاد الرسولين القديس بطرس، والقديس بولس، في روما، حيث استمر صوم "الرسل" لمدة 37 يوم ويعتبر هذا الصوم الأصوام الأربعة الكبرى بالكنيسة (الصوم الكبير، صوم عيد الميلاد، صوم السيدة العذراء مريم، صوم عيد الرسل).

ويقع عيد الرسل فى 5 أبيب، والذي يوافق 12 يوليو من كل عام.

يعتبر هذا الصوم الوحيد في الكنيسة القبطية الارثوذكسية غير المحدد المدة، حيث يرتبط بعيد العنصرة المرتبط بعيد القيامة والذي يلي عيد الفصح اليهودي المعتمد على التقويم القمري غير الثابت، لذلك تختلف مدة صوم الرسل والتي يجب ألا تقل عن 15 يوما ولا تزيد على 49 يوما.

ويمتنع الأقباط فيه عن اللحوم الحمراء و‌الدواجن ومنتجات اللحوم ومنتجات الألبان، ويسمح بالأسماك فى جميع الأيام ماعدا يومى الأربعاء والجمعة.

ويرجع هذا الصوم إلى صوم الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم بعد قيامة السيد المسيح بـ50 يوما والتي يطلق عليها الخمسين المقدسة ولا يصوم فيها الاقباط حتى في ايام الاربعاء والجمعة.

ويعد صوم الرسل أول صوم فى تاريخ المسيحية، وذلك بحسب ما جاء فى انجيل متى فى الإصحاح التاسع، وهو الصوم الذى أوصى به السيد المسيح بقوله «ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون»، وصام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم، حيث بدأوا بعد ذلك رحلة التبشير بالمسيحية فى كل العالم.

وتصلى الكنائس الارثوذكسية في مصر والعالم صلاة اللقان التي تقيمها الكنيسة ثلاثة مرات فقط على مدار العام، في عيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد، وهي صلاة لتبريك المياه، وتُقرأ النبوات من العهد القديم من كتاب صلوات اللقان، ويقوم الكاهن ب رشم الصليب على المياه كرمز للاغتسال من الخطية.

ووفقا لطقس الكنيسة في صوم الرسل اذا جاء عيد سيدي كبير يومي الأربعاء والجمعة يفطر فيهما، عدا عيد البشارة لأنه يأتي خلال الصوم الكبير، وأما إذا جاء عيد «سيدي صغير» في في هذين اليومين يصلى بـ«الطقس الفريحي» ويحتفل بالعيد مع استمرار الصوم دون صوم انقطاعي، إذ لا يفطر في ذلك اليوم ويفطر بعد منصف الليل.